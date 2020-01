Analüütik: Facebooki aktsia tõuseb sel aastal kõrgustesse

«Me näeme Faceboki aktsiale 2020. aastaks märkimisväärset tõuspotentsiaali,» kirjutas analüütik klientidele. «Usume, et nii ettevõtte käive, kulud kui ka tegevuskasum ületavad konsensuslikku ootusi kuni 2021. aastani välja, mis toetab investorite edasist entusiasmi,» lisas ta.

Analüütik prognoosib tugevat Instagrami lugude (Instagram Stories) tulude kasvu ning on optimistlik Facebooki e-platvormi ja maksuplatvormi suhtes.

Facebooki aktsia suhtes on positiivsed ka teised analüütikud. Investeerimisajakiri Barron’s kirjutab, et 88 protsenti neist on andnud väärtpaberile ostusoovituse.