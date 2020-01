Suures kahjumis Bolt võttis piraka laenu

Transpordiplatvormi Bolt käive kasvas viimasel majandusaastal neli korda 79,7 miljoni euroni, strateegilised investeeringud laienemisse tõid kaasa puhaskahjumi 61 miljoni euro ulatuses. Sellega sai idufirma Eesti kõigi aegade suurimate kahjumite nimekirjas viienda koha.

EIP laenu tagatiseks on Euroopa investeerimiskava keskmes olev Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI). Laenu eesmärk on toetada Bolti tootearendust, keskendudes teenuste turvalisusele, töökindlusele ja jätkusuutlikkusele ning ettevõtte senise kõrge efektiivsuse säilitamisele, milles tehnoloogial on suur roll. See hõlmab nii sõidujagamist, kui ka uusi teenuseid, näiteks toidu kohaletoomist.

«Bolt on suurepärane näide Euroopa edust tehnoloogias ja innovatsioonis. Öeldakse, et paigal seista on sama, mis tagasi minna. Bolt ei seisa kunagi paigal. EIP toetab rõõmuga Bolti oma teenuste parendamisel ning uutesse valdkondadesse suundumisel. Oleme projekti pühendunud,» kommenteeris Euroopa Investeerimispanga asepresident Alexander Stubb.

«Eesti on Euroopa digitaliseerimise üks juhtriike. Olen uhke, et Euroopa toetab läbi investeerimisplaani Bolti teadus- ja arendustegevust, loomaks tarku ja turvalisi teenuseid, mis täiustavad linnaliiklust,» ütles Euroopa Komisjoni majandusvolinik Paolo Gentiloni.

«Transport on üks valdkondadest Euroopas, mille jaoks on oluline kohalik teenusepakkuja, kes jagab Euroopa tarbija ja seadusandja väärtusi. Seetõttu on meil hea meel et Euroopa Investeerimispangast on saanud Bolti toetaja. See aitab meil jõuda kiiremini rohkemate eurooplasteni,» lisas Bolti kaasasutaja Martin Villig.

Euroopa Investeerimispank (EIP) on pikaajalisi laene pakkuv Euroopa Liidu institutsioon, mille omanikud on kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. EIP rahastab pikaajalisi läbimõeldud investeeringuid, et toetada Euroopa Liidu poliitikaeesmärkide saavutamist. Viimase viie aasta jooksul on EIP finantseerinud Eesti tehnoloogia-, infrastruktuuri ja transpordisektori projekte enam kui 830 miljoni euro väärtuses.

Bolt on Euroopa juhtiv transpordiplatvorm, mis keskendub linnatranspordi lihtsamaks, kiiremaks ja töökindlamaks muutmisele. Ettevõtte pakub teenuseid mitmetes valdkondades alates sõidujagamisest kuni elektritõukerataste rendi ja toidu kohaletoomisteenuseni. Markus Villigu poolt 2013 aastal asutatud Boltil on 30 miljonit kasutajat 35 riigis üle maailma.