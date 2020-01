Tööandjad: välistudengite tööaja piiramine soodustab mustalt töötamist

«Eesti Tööandjate Keskliit on nõus, et spetsialiste koolitades tuleb silmas pidada tööturu vajadusi. Tuleb ka tõdeda, et Eestis on järjest suurenev töötajate puudus, seda enam tuleks teha selleks, et siin õppinud välismaalased, kes on juba kohaliku ühiskonnakorraldusega tuttavad, saavad anda oma panuse siinsele tööturule,» märkis Eesti Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas siseministeeriumile edastatud kommentaaris.