Aasta esimene suurtehing: sünnib suur Eesti kinnisvarafond

Ta lisas, et ligi 350 miljoni eurose varade mahuga ühendfondil on eeldus jõuda Nasdaq Balti põhinimekirja kümne suurima ettevõtte hulka, arvestades fondi ligi 175 miljoni eurost omakapitali.

Fondide ühinemislepingu põhjal on tehingus ühendav pool Balti ärikinnisvarasse investeeriv Eften Real Estate Fund III AS, mille aktsiad on noteeritud Nasdaq Balti põhinimekirjas. Ühinemise peavad heaks kiitma mõlema ühingu aktsionäride üldkoosolekud, mis toimuvad 2020. aasta märtsis. Ühinemise järel hakkab fond kandma ärinime Eften Real Estate Fund AS.