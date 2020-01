Soome perefirma ostab 200 töötajaga Eesti metallitööstuse

«Ma olen väga õnnelik, et oleme nüüd osa suurest Fincumet Grupist. Olen veendunud, et meie koostöö saab olema hea ja meie positsioon Skandinaavia turul tugevneb veelgi,» ütles Birgeri üks omanik ja juht Aleksei Männiste, lisades, et tehing ei mõjuta kuidagi olemasolevate klientide teenindamist.