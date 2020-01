Boeingu vallandatud juht lahkub firmast 62 miljoni dollariga

Muilenburg vallandati detsembri lõpus pärast seda, kui Boeing hindas, et tema juhtimise all ei ole võimalik firma mainet enam taastada. Muilenburgi juhtimise ajal toimus eelmisel aastal kaks traagilist lennuõnnetust, kus Boeingu uusimad 737 MAX mudelid alla kukkusid, saates surma 346 inimest. Eelmisel nädalal ilmus ka uudis selle kohta, et ettevõtte avaldatud firmasiseste vestluste dokumentatsioon maalib pildi düsfunktsionaalsest töökorraldusest 737 MAX mudelite tootmise ajal. Peamiseks probleemiks oli firma vankumatu soov kulusid kärpida.