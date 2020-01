Hiinas oli kolmekümne aasta viletsaim majanduskasv

Neljateistkümne institutsiooni analüütikute seas korraldatud küsitlus näitas, et aasta kokkuvõttes kujuneb maailma suuruselt teise majanduse sisemajanduse kogutoodangu (SKT) kasvuks 6,1 protsenti.

Seda on selgelt vähem võrreldes 2018. aasta kasvuga, mis oli 6,6 protsenti, kuid jääb Pekingi ametlikult välja öeldud sihi 6,0–6,5 protsendi piiresse.

Oxford Economicsi vanemökonomist Tommy Wu ütles, et kuigi Hiina SKT kasv saab olema viimaste kümnendite madalaim, on majanduskasvu aeglustumine küllalt tavaline majandustes, kus on käimas restruktureerimine ning liikumine teenuste ja suuremat lisaväärtust loovate tööstuste suunas.