Viis suurt bussifirmat kaebavad väiksema peale

Nagu teada, käib jõulude ja aastavahetuse ajal Eestis tavalisest tunduvalt rohkem vene turiste. Mitmel pool räägiti isegi seda, et tänavu oli idanaabrite dessant rekordiline. Tullakse laevadega, rongidega, aga tullakse ka bussidega. See on laiem põhjus, miks suured Eesti bussivedajad tagajalgadele on tõusnud.

Kõik ettevõtted, kes tahavad Eestist Venemaale ja vastupidi liinibusse sõidutada, peavad saama selleks mõlema riigi ametkondadelt loa. Piiripunktis on iga liinibussi teenindamiseks ette nähtud umbes 30-40 minutit. Kuna pühade ajal reisijate nõudlus plahvatuslikult suureneb, lubatakse vedajatel ajutiselt kasutada ka lisabusse, kuna ühest bussist võib väheks jääda.

Kirjas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile heidavad Lux Expressi, Temptransi, Evrolainsi, Presto ja Ecolines’i juhid halba valgust Baltic Shuttle OÜle, kes lisabussi võimalust kurjasti ära kasutab. Väidetavalt kasutab Shuttle lisabusse väga tihti ja tunduvalt suuremas koguses, kui ette nähtud. Kohati räägitakse isegi kuni 4 lisabussi kasutamisest ühel väljumisel. Kuna iga bussi kontrollimiseks kulub oma aeg, ajab see järjekorra umbe.

Kui üks vedaja ummistab oma bussidega piiripunkt, kannatavad teised, kes ei suuda enam parima tahtmise korral ettenähtud sõiduplaanist kinni pidada. «Osadel meist on ka riigisisesed peatused, kus on õigus Eesti territooriumil sõitjaid teenindada ning ühe vedaja tegevuse tõttu piiril ei jõua meie bussid õigeaegselt peatustesse, sõitjad jäävad teenindamata ning sagenenud on kaebused,» pahandavad bussifirmad. See võib neile kaasa tuua nõuded ja trahvid, kuna nende hilinemise tõttu võib inimene maha jääda jätkureisist kas lennuki, laeva või rongiga.

Viis bussiettevõtet panevad ette, et riik korraldaks asjad niimoodi, et üle ühe lisabussi kasutada ei tohi. Need, kes kasutavad rohkem lisabusse, peavad minema üldjärjekorda. «Narva piiripunkt ei tohiks kooskõlastada selliseid soove, kus pidevalt iga päev soovib üks vedaja rakendada põhibussile mitmeid lisabusse. Lisabuss on siiski erand ja mitte reegel,» leiavad nad.

Pöördumisele kirjutasid alla Rait Remmel, Aavo Möllits, Aleksandr Denistšev ja Elis Kovaljov.