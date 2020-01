Jaanuaritormid lõhkusid Keri saare paadisilla

Keri seltsi liikmete jõupingutuste ja vahenditega saare kivisele rannale rajatud metallkonstruktsioonil laudtee võimaldas paadist kuiva jalaga saarele jõuda, kuid selle talve tormide lained on paadisilla lammutanud. Paadisilla kõrval paiknev vintsisüsteem paadi veest välja tõmbamiseks on põhiosas tormist puutumata jäänud.

Päris sadamat Keril ei ole. Vaikse ilmaga saab randuda saare mõlemal kaldal, kuid tormiga pole võimalik saarele läheneda ega paati saare randa jätta. Vintsisüsteem võimaldab kuni kaks paati lainete eest kaldale tõmmata, kuid paadisild alustele tormivarju ei paku. Kunagised sadamarajatised on avamere tormid ja jää ära lõhkunud ning hetkel pole selge, kes peaks saarega ühenduse pidamiseks vajaliku sadama ehitusse investeerima.

Saare tuletornikompleks kuulub veeteede ametile ning seda haldab lepingu alusel MTÜ Keri Selts. Raha paadisilla korrastamiseks Keri seltsil napib. Sügisel korraldatud heategevusaktsiooniga koguti annetajatelt ja saare sõprade klubi liikmetelt küll kaks tuhat eurot, kuid see kulub saarevahi hoonete, eelkõige nende ahjude korrastamiseks.

Viimsi abivallavanem Margus Kruusmägi ütles, et kuigi Keri saar on Viimsi valla haldusalas, ei kuulu vallale saarel ühtki maatükki. Seetõttu ei ole vallal juriidiliselt ka võimalik saarele otse investeeringuid teha. Sellegipoolest jälgib vallavalitsus Keril toimuvat ning saar on kaasatud Viimsi valla tegevustesse.