Eestlased käivad Lätis kuumutatud tubakapulga järel

Superalko Läti juhi Lauri Uibo sõnul on piirikauplused jätkuvalt eestlaste seas populaarsed. Alkoholi müük on poodides aga stabiliseerunud ja seal suurt kasvu käesolevaks aastaks näha ei ole. Ka tavaliste sigarettide müük tammub pigem paigal, kuna hinnavahe Eestiga on üksnes 10 protsenti. «Tavalisi sigarette ostetakse üldiselt alkoholiga kaasa ja üksnes selle pärast keegi kohale ei sõida,» selgitas Uibo.

Kui veel möödunud aasta alguses olid uutest tubakatoodetest müüdavaimad kaubad e-vedelikud, siis tänaseks on kuumutavate toodete käibenumbrid neist möödumas. Uibo sõnul müüvad nad iga kuu oma kahes poes üle saja kuumutatatud tubakapulga, septembris murdus isegi kahesaja piir. Nende läbimüük on tänaseks üle miljoni ja see on tõusnud võrreldes möödunud kevadega kolm korda. «Kasv on kiire, mistõttu on olnud keeruline planeerida nende toodete tarneid,» tunnistas Uibo.

Võrdsustatud tavaliste sigarettidega

Bürokraatliku nimega kuumutatavaid tubakatooteid (heat-not-burn) kutsutakse Eesti kasutajate hulgas ka HEETSideks (tuleneb tuntuimast tubakapulgast HEETS, mis läheb seadme sisse - toim). Tegu on uut laadi seadmega, mis jääb tavaliste sigarettide ja suitsuvabade toodete, näiteks mokatubaka vahepeale. Nad ei sütti põlema ega tooda otseses mõttes suitsu, kuid nende tarvitamisel eraldub siiski gaase. Neid ei tohi segi ajada ka e-sigarettidega.

Erinevalt Lätist, Leedust või Venemaast ei ole HEETSid Eestis kättesaadavad. Isenesest võib neid Eestis turustada, kuid need on võrdsustatud tavaliste sigarettidega, mis tootjatele ei meeldi. Üks ettevõte on sellise käsitluse peale isegi kohtusse läinud. Samuti ei saa HEETSe müüa suitsuvaba toote sildi all, kuna viimased on Eestis sootuks keelustatud.

Sotsiaalministeeriumis on valminud eelnõu, mis uudset tubakatoodet reguleerima hakkab.