Ekspoliitik Holsmer võttis Cramos juhtohjad üle

Linamäe ütles, et ta annab juhtimise uuele põlvkonnale üle väga põneval ajal. Nimelt on Hollandi ettevõte Boels Rental teinud pakkumise Cramo grupi aktsiate ostmiseks ning suure tõenäosusega seisab ees kahe ettevõtte liitumine.

Holsmer lisas, et ehkki ehitussektor näitab mõningaid jahtumise märke, vaatavad nad alanud aastale otse positiivse noodiga. «Me ei pelga rohkem tööd teha ja meil on selleks tööl head inimesed. Oleme olemas ka mittetavapäraste olukordade lahendmisel ja valmis olema rohkemat kui vaid ehitusseadmete rendiettevõte,» ütles Holsmer. Viimase all mõtles ta seda, et nad löövad kaasa ka ehitusprotsessis ja nende eesmärk on tagada kliendile kiire ja kvaliteetne teenus.