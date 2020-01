Luminori pandikirjadele pandi kõrge reiting

«Pärast detsembris saadud litsentsi on sellise reitingu saamine meie jaoks väga oluline samm, et piirkonna esimese pangana pandikirjade emiteerimiseks valmistumisega edasi minna,» ütles Luminori finantsjuht Jonas Eriksson pressiteates.

«Mul on hea meel, et oleme programmiga alustamiseks igati valmis. See on Luminorile väga tähtis, sest avardab meie kui sõltumatu panga rahastamist veelgi. Samuti on see suur samm Baltimaade kapitaliturgude arengus,» lisas Eriksson.