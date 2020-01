Metsatööstused: võime osta Hiina plastmassi ja teha nägu, et selle mõju meid ei puuduta

«Sisuliselt on meil valida, kas osta rohkem sisse odavat Hiina plastmassi ja teha nägu, et selle keskkonnamõju meid ei puuduta, või kasutada kohalikku taastuvat loodusvara nagu puit. Meie tarbimisel on alati jälg,» ütles Eesti Metsa- ja Puidutööstuse tegevjuht Henrik Välja vastuses EASi juhile Peeter Raudsepale, kelle hinnangul ohustab intensiivne metsade raie Eesti turismi.