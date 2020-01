Helme: nimetamiskomitee rikkus valitsuse ja riigifirmade sidemed

Helme sõnul muutus nimetamiskomitee süsteemi rakendamisel side valitsuse ja riigifirmade juhtide vahel oluliselt hõredamaks.

«Võis vabalt juhtuda ja juhtuski – mitte praeguse, aga eelmise valitsuse ajal – kus ettevõtte juhtkond ütles, et meid absoluutselt ei huvita, mida te arvate. Meil on siin nõukogu ja see on nimetamiskomitee poolt nimetatud. Rääkige nendega, kui muuta midagi tahate, muidu ei liiguta me lillegi,» põhjendas Helme oma otsust määrata nimetamiskomiteesse EKRE liige Argo Luude.

«Omaniku võimalus ettevõtteid juhtida muutus üsna teoreetiliseks. Kuna nimetamiskomitee ametiaeg kestab kolm aastat ja samasid liikmeid uuesti ei saa nimetada, siis nimetaski valitsus uued inimesed, kellest osad on ka valitsuserakondade liikmed, üks selline liige on Argo Luude. Läks lahti õudne seakisa meedias, et me politiseerime riigiasutusi.»

Helme sõnul pole ta filosoofiliselt nõus sellega, et «valitsusel pole sõnaõigust talle kuuluvates ettevõtetes».

Rahandusministri sõnul ei saa ühiskondlikust elust diskvalifitseerida inimest, kes on oma maailmavaate erakondliku kuuluvuse kaudu avalikustanud.

«Vastupidi, minu meelest on palju halvem see, kui meil on «parteitud bolševikud» ehk kirglikult ühte või teist maailmavaadet edendavad inimesed, kes teesklevad, et on erapooletud,» ütles ta.