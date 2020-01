Tellijale

«Kui poliitiline võim mõjutab riigiettevõtte nõukogu läbi selle, et nõukogu liikmed viivad ellu poliitilise võimu soove, siis see on õige. Omanikuna sa pead ju saama mõjutada seda, mis ettevõttes sünnib. Kuidas siis muidu?»