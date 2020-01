Eesti ja Rootsi vahel hakkab seilama uus laev

«Eelmine aasta sõitis sel liinil rekordarv reisijaid, mis näitab, et meie graafik sobib Skandinaavias elavatele ja töötavatele eestlastele, kes eelistavad hilisõhtust väljumist ning varajast saabumist sihtpunkti. Tänu liinidel laevade vahetamisega on meil parem võimekus teenindada üksikreisijaid, kuna laev mahutab rohkem sõiduautosid,» rääkis Peeter Ojasaar ning lisas, et tegemist on ühe sammuga eelseisvatest muudatustest liini arendamisel.