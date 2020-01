Martin Helme nimetas ministriks sobimatu ärimehe olulisse riigiametisse

Alustuseks oli kogu süsteemi loomise mõte selles, et hoida ettevõtete nõukogud ning loogiliselt ka vastavad nimetamiskomiteed eemal poliitilistest tõmbetuultest. Seda põhimõtet on Jüri Ratase valitsuse otsused faktiliselt rikkunud. Lisaks EKREsse kuuluvale Luudele nimetati komiteesse ka Isamaa üks suuremaid rahastajaid, aktiivne partei liige Reet Roos.

Olukord on aga seda kummalisem, et just Ratas pani väidetavalt tänavu kevadel käe ette Luude saamisele ministriks. Põhjuseks Luude varasemad teod ehk laitmatu maine puudumine, mida ometi oodatakse ka nimetamiskomitee liikmetelt.