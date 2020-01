Karm: kütused maksaksid 2012. aasta naftahindade korral 1,7 euro ligi

Teadupärast on kaheksa aastaga kütuseturul väga palju muutunud, millel on oluline mõju kütusehindadele. Olgu meenutuseks märgitud, et perioodil 2016–2018 tõsteti kütuseaktsiise kolmel järjestikusel aastal ning lisaks on vahepeal mindud üle biokütustele, mille kohustus kasvas tänavu veelgi, märkis Vaht.

«Aktsiisitõusust tulenevalt on bensiini ja diislikütuse hinnad kerkinud vastavalt 17 ja 12 sendi võrra (koos käibemaksuga). Biokütustele ülemineku hinnaks on aga vastavalt 5 ja 6 senti liitrist. Õnneks on aga kütuste maailmaturuhinnad täna võrreldes 2012. aasta märtsikuiste hindadega oluliselt madalamad, mis on seega hoidnud ära hinnatasemed, mida me keegi ei sooviks tanklas näha,» kirjutas Vaht.