Putin: Nord Stream 2 saab valmis järgmise aasta algul

Energiaminister Aleksandr Novak ütles detsembris , et gaasijuhe saab valmis 2020. aasta lõpuks. Putin lausus nüüd, et Ühendriikide sanktsioonid viivitavad gaasijuhtme valmimist mitme kuu võrra.

Merkel lisas, et sanktsioonidest hoolimata on võimalik Nord Stream 2 lõpule viia. «Teatav viivitus on, aga see viiakse lõpule.»