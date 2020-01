Läänemets: tuulemehed võiksid radarid osaliselt kinni maksta

«Ida-Virumaa põhjapoolne osa ja Läänemaa on väga soodsad piirkonnad tuuleparkide rajamiseks. Siin tuleb otsida ühisosa riigikaitseliste vajaduste, eraettevõtjate ärihuvide ja kohaliku kogukonna huvide vahel. Kui riigil pole vahendeid täiendavate radarite paigaldamiseks, siis tuleb kaaluda erakapitali kaasamise varianti. Kuna eraettevõtjad on huvitatud tuuleparkide rajamisest, siis võiks nende kanda jääda osa uute radarite maksumusest, mis nö vabastaks lähikonnas olevad alad parkide ehitamiseks,» sõnas sotsiaaldemokraatlikku erakonda (SDE) kuuluv Läänemets pressiteate vahendusel.

«Eesti kliimaambitsioonidest peaksid eelkõige võitma just maa-asulate elanikud. Kui ettevõtjad soovivad tuulikuid rajada, siis saab seda teha vaid koostöös kohaliku kogukonnaga,» selgitas Läänemets. «Kohalik kogukond peab arendustest kasu saama ja siin võiksid kehtida ühtsed reeglid. Meie eesmärk on töötada koos arendajate ja kohalike omavalitsustega välja põhimõtted, millest lähtuvalt edaspidi hüvitatakse tuuleparkide talumist.»

Uued radarid said rohelise tule

Valitsus andis novembris kaitseministeeriumile voli valmistuda täiendavate radarite ja lisaseadmete hankimiseks, esialgse plaani kohaselt saab investeering tehtud 2024. aasta jooksul. Praegu on mitu tuulearendust takerdunud selle taha, et need segaksid Kellavere radari ja raadioluureseadmete tööd.