Uut panka silmapiiril ei terenda

Pensionireformi puhul tõi Kilu välja, et kõik muudatused ehk nii väljamaksed kui ka pensioni investeerimiskonto peaksid käivituma samal ajal. «Ma ei kahtle, et pangad saavad oma arendustega õigeks ajaks hakkama. Küll on aga vajalik, et ka EMTA ja Pensionikeskus saaksid oma arendustega valmis, mis on vajalikud pensioni investeerimiskonto jaoks. Pensionireformi üks peamistest eesmärkidest on anda inimestele otsustusvabadus ise oma investeeringuid juhtida ja pensioni investeerimiskonto on selleks just õige vahend. Kui aga pensioni investeerimiskonto peaks käivituma väljamaksetest hiljem, siis jõuab osa inimesi juba raha välja võtta ja uuesti investeerima hakata ei ole neil enam võimalik. See oleks korralik tagasilöök niigi visalt arenevale investeerimiskultuurile Eestis,» lisas ta.