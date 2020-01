Eesti Pank andis välja Jüri Jaaksonile pühendatud meenemündi

Esitlusel kõnelesid Eesti Panga president Madis Müller, ajaloolane Peeter Järvelaid ning mündi kujunduse autorid kunstnikud Anna Roomet, Risto Tali ja Rait Siska.

«Eesti Pank on andnud välja mitmeid münte, mis on pühendatud isikutele, kellel on eesti kultuuri või Eesti riigi edendamisel olnud silmapaistev roll. Jüri Jaaksonil on meie jaoks siiski eriline tähendus. Sest nagu on öelnud majandusteadlane Raimund Hagelberg, oli Jaakson Eesti Panga presidendina võtmeisik rahvusvahelistele nõuetele vastava keskpanga ja rahasüsteemi rajamisel ning juhtimisel,» ütles Eesti Panga president Madis Müller mälestusmündi esitlusel.

Meenemündi nimiväärtus on 15 eurot ja selle hind 40 eurot. Kokku vermiti 3000 münti. Proof-kvaliteediga hõbemünt on prooviga 925 ja kaalub 28,28 grammi ning selle läbimõõt on 38,61 millimeetrit.

«Jüri Jaakson 150» meenemüntide avalik müük algas täna kell 12 Eesti Panga muuseumipoes ning Omniva e-poes. Hõbemündid jõuavad samal päeval müügile ka Eesti Posti nendesse postkontoritesse, kus müüakse Eesti Panga meenemünte ja meenetooteid.