Kurioosum: suurärimehe heldus tõmbas palgarallile pidurit

Hõive kasvas novembris 0,4 protsenti, mis on samuti 2019. aasta madalaim tase, kuid hõive püsib ajaloolisel kõrgtasemel – maksu- ja tolliametile deklareeritud töötajate osakaal tööealisest rahvastikust tõusis 2018. aasta lõpuks 60 protsendini ja on püsinud selle taseme lähedal ka 2019. aastal, ulatudes novembris 60,6 protsendini. Veel 2011. aastal oli see osakaal 50 protsendi lähedal. See tähendab vaba tööjõu jätkuvat nappust, mis avaldab survet palkade kasvuks.