Hoiatus: pensionireformiga ujuvad pinnale petised

Viimastel päevadel on kõneainet pakkunud petuskeemid, millega meelitatakse finantsteenuste varjus inimestelt välja suuri summasid. Need on valusad lood, kus inimesed langevad rahvusvaheliste kurjategijate grupeeringute lõksu. Kuna väljapetetud raha haihtub kiiresti piiri taha, siis on kohalikel politseinikel seda ääretult raske kannatanule hiljem tagasi tuua. Nendes asjades ei ole paremat kaitsevalli kui inimese enda hoolsus oma rahaasjade ajamisel.

Petturid ja nende punutud skeemid on muutunud aastatega «professionaalsemateks». Aina peenemalt jäetakse endast usaldusväärse teenuseosutaja mulje ja üha enam pannakse need skeemid jooksma kooskõlas ühiskonna arenguga. Kui pankade hoiuste intressid on madalad, pakutakse näiteks «kõrgemat» intressi.

Praegu on põhjust inimesi valvsusele suunata rohkem kui kunagi varem, sest erinevatel hinnangutel lahkub pensionireformiga teisest sambast ligi pool kogujatest. See tähendab, et vabaneb umbes kaks miljardit eurot ja vähemalt osa sellest suunatakse uuesti investeeringuteks. On põhjust arvata, et koos selliste arengutega ilmuvad turule ka petised, kellel pole õigust investeerimisteenust pakkuda. See ei ole hinnang reformile, vaid üleskutse inimeste valvsusele.

Selle kõige kõrval on tõusnud ka küsimus pankurite rolli kohta inimeste varade kaitsmisel. Ühelt poolt eeldatakse, et pank peaks petuskeeme märkama, aga teiselt poolt heidetakse pankadele ette liigset agarust rahapesu tõkestamisel. Sellesse teemasse on ootuste vastuolu sisse kodeeritud. Ei ole mõeldav, et pangad võtaksid endale politsei rolli või suudaksid kõiki tehinguid detailselt kontrollida.

Kuid pangad võivad sattuda pealkirjadesse ka siis, kui pole ühtegi normi rikkunud ja kui hoopis nende kliendid on omavahel ajanud panga maksekanalite kaudu räpast äri. See kõik on otseselt seotud panga usaldusväärsusega – raskemal juhul on oht hoiustajatele, panga (väike)aktsionäride varadele või finantsstabiilsusele laiemalt. See on paratamatus. Paratamatusega võitlemine aga teatavasti nüristab mõõga väga kiiresti.

Tekkinud oludes ei jää pankuritel muud üle kui investeerida üha rohkem targematesse lahendustesse ehk tundlikemaisse riskikontrollidesse. See on ka finantsinspektsiooni prioriteet rahapesu tõkestamise järelevalves. Ühiskond on sellise väljakutse esitanud ning raputused rahvusvahelisel pangandusmaastikul on seda selgelt näidanud. Tasakaalu leidmine riskide juhtimisel ja eraellu sekkumise vahel ei ole kiiresti muutuvates oludes sugugi nii lihtne ülesanne, kui see pealtnäha paistab. Seda kinnitab ka kirglik arutelu pangakontode avamise ja kohaldatavate kontrollide üle.

Pettuselõksu langemist aitavad ära hoida mõned lihtsad kontrollid. Inimesel tasub olla väga ettevaatlik, kui lubatakse head tootlust. Reguleeritud panganduses ei tohi müüa teenust tootluse lubaduste kaudu, näitamata seejuures investeerimisega alati kaasnevaid riske. Teiseks tasub alati külastada finantsinspektsiooni veebilehte, kus on nimekiri ettevõtetest, mis võivad investeerimisteenuseid osutada. Samuti leiab finantsinspektsiooni kodulehelt hoiatused, milliste ettevõtete ja isikute suhtes tuleks ettevaatlik olla.