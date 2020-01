M.V.Wool taaskäivitab ka Harku kalatehase

«Novembri lõpus tehtud ettekirjutuses märkis VTA, et tootmistegevuse peatamine kehtib seni, kuni listeeriabakter tüvega ST1247 on M.V.Wooli tegevuskohtades elimineeritud, sellest on VTA-d teavitatud ning amet on riikliku järelevalve käigus võetud uhtmeproovide analüüside alusel saanud sellele kinnituse. M.V.Wooli mõlema, Harku ja Vihterpalu tehase osas on see nõue täidetud,» lisas Vetevool.