Tehasest väljus maailma suurim alumiiniumkerega purjekas

Laev on varustatud kõikmõeldava luksus- ja meelelahutustehnikaga, seda on võimalik kasutada nii ärikohtumisteks kui veespordiga tegelemiseks. Pardal on restoran 16-kohalise dineelauaga, baar, konverentsiruum ning luksuskajutid 12 reisijale. Purjeka ahtriteki all olevas dokis on ohtralt ruumi veespordivarustusele. Lisaks vesiskuutritele, kajakkidele ja SUP-laudadele on laeval ka kaks mootorpaati. Suuremal neist on peal sukeldumisvarustus ning see on mõeldud külalistele ekskursioonide korraldamiseks, teine abipaat on ette nähtud meeskonnale tehnilisteks töödeks ning laeva varustamiseks.