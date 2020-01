Paavo Nõgene: aktsiisilangetus oli õnnestunud käik, kuid valitsuse poliitkultuur meenutab kohati Vahemere oma

Tallinki juht avaldas Soome peaministri Sanna Marini Eesti-visiidi eel lootust, et nii need Eesti poliitikud, kes Soome poliitikute suunas solvangutega esinesid kui ka need, kes sellistest sõnavõttudest end puudutatuna tundsid, on aru saanud, et see kõik oleks võinud olla olemata.

«Olgem ausad, me oleme siin Eestis seni harjunud olema põhjamaise ja skandinaavialiku poliitkultuuri edasiviijad. Nüüd on löönud tugevalt sisse lõunamaist ja Vahemere poliitkultuuri,» avaldas Nõgene arvamust.

Värske statistika näitab, et mullu odavnes alkohol aktsiisilangetuse järel Eestis 3 protsenti ja piiritusjoogid koguni üle 5 protsendi. Küsimusele, kas odav alkohol on soomlased Eestisse tagasi meelitanud, vastas Nõgene, et põhjanaabrid ei käi Eestis vaid soodsama alkoholi päras, kuid Soome turistide arvu suurenemine aktsiisilangetuse järel on fakt.

«Selge on see, et Eesti hinnatasemel, Eesti teenuskvaliteedil on oma mõju selles, kui palju me juures soovitakse käia. Ja seal on üks väga lihtne loogika: et soomlastel meeldib Eestis käia ja kui nad Eestis käivad, siis kui siin on hinnad mingites valdkondades soodsamad, siis kaasa ostetud produktide hinnavahega nad tegelikult maksavad kinni oma Eestis oldud aja,» selgitas saatekülaline.