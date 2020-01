LHV jättis Coopi aktsia tugiostudega turgutamata

«Stabilisatsiooni eesmärk on tagada börsil piisav likviidsus, kui see peaks ära kaduma, mitte iga hinna eest aktsiat lühiajaliselt üles osta. LHV lähtus Coop Panga aktsiate stabilisatsiooniperioodil aktsia likviidsusest ja ostu/müügihinna vahest (spreadist),» ütles LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel BNSile.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Coop Pangal on üle Eesti 15 pangakontorit ja 19 pangapunkti. Pangal on 61 900 igapäevapanganduse klienti ning selle enamusaktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 340 kauplust.