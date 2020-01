Padar ei taha nimetamiskomitees poliitikat näha

Uude koosseisu kuuluvad Eesti Tööandjate Keskliidu ettepanekul Toomas Tamsar, rahandusministri ettepanekul Argo Luude, majandus- ja taristuministri ettepanekul Kaido Padar, justiitsministri ettepanekul Reet Roos, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Kusjuures tähelepanuväärne on see, et kui algselt oli nimetamiskomitee idee mehitada see mittepoliitiliste inimestega, siis uues kooseisus hakkab olema kaks erakondliku taustaga inimest: Reet Roos kuulub Isamaasse ja Argo Luude kuulub EKREsse.

Kaido Padar, kes võib Postimehele teadaolevalt saada ka komitee esimeheks, ütles, et temaga võeti ühendust, sest ta on riigi heaks töötanud ja teab, kuidas riigifirmad töötavad. «Ma ei tahaks hakata teiste liikmete sobivuse või mittesobivuse üle diskuteerima. Ma eeldan, et iga minister valis sinna inimese professionaalsuse alusel. Mis puudutab Reet Roosi, kes kuulub Isamaasse, siis teda ma tunnen, väga tubli inimene. EKRE liiget Argo Luudet ma aga ei tunne,» ütles ta.

«Võin öelda, et mina ei läinud nimetamiskomiteesse nalja tegema. Poliitiliselt motiveeritud või erakondlikest huvidest lähtuvaid otsuseid ma seal näha ei taha. Kindlasti saab nimetamiskomisjoni töö raske olema, tööd on palju. Ees seisab paljude riigifirmade nõukogude mehitamine, kuna praegu kehtivad lepingud saavad peagi läbi,» rõhutas Padar.

Poliitiliselt motiveeritud või erakondlikest huvidest lähtuvaid otsuseid ma seal näha ei taha.

Isamaa liige Sven Sester, kes oli 2017. aastal nimetamiskomitee loomise juures, ütles, et toona oli esimene eesmärk lüüa riigifirmade nõukogudest välja riigikogu liikmed, teiseksi teha kindlaks, et nõukogus oleksid pädevad ja äriühingule kasulikud liikmed.

Sester rõhutas, et erakondlik kuuluvus ei tohiks olla ei eeliseks ega takistuseks nõukogusse kuulumisel. «Muide muutub see naeruväärseks: ühelt poolt tahame, et asjalikud ja ettevõtlikud inimesed tuleksid poliitikasse ja samas paneme poliitikasse tulekuga osad uksed kinni,» rääkis ta.

Reet Roosi puhul ütles Sester, et probleemi pole. «Ta on pikaajalise ärijuhtimise kogemusega ja oma valdkonnas täielikus tipus. Ta teeb enamusele Eesti ettevõtjatele silmad ette. Kindlasti ei tohiks me parteipiletit seada eelistuseks või takistuseks. Riigikogu liige ei tohiks kindlasti kuuluda,» ütles ta.

Laitmatu eri- ja ärialane maine

Riigivaraseaduse kohaselt peab nimetamiskomitee liige olema tunnustatud ettevõtlus- ja juhtimisekspert, kellel on pikaajaline ja rahvusvaheline juhtimiskogemus ning laitmatu eri- ja ärialane maine. Küsimusele, mida laitmatu maine all mõeldakse, vastas Sester, et see võeti krediidiasutuste seadusest tulenevalt. «Seal oli see ära defineeritud. Lähtusime peaasjalikult sellest mõistest. Seal olid väga kõrged kvaliteedinormid ja me tahtsime ka teha nimetamiskomitee väga kõrgete normidega,» ütles ta.

Krediidiasutuste seaduses on laitmatu maine väga rangelt sõnastatud. Muu hulgas sõnastab seadus, et laitmatu maine puudub juhul, kui isik on olnud süüteo eest süüdi mõistetud, süüteoasjas süüdistatav või kahtlustatav või muul moel seotud süüteoasjaga.

Samas Argo Luude ja talle kuuluv ettevõte mõisteti 2012. aastal süüdi kartellikokkuleppes ehk Tartu linna tänavapuhastuse riigihangetel kooskõlastatud pakkumistega osalemises.

«Ma ei oskagi seda kohe kommenteerida. Küsimus on selles, kas see karistus kandub temaga kaasa aegade hämaruseni. Kas tegu on selline, mille puhul ei oma tähtsust, kas see on kehtiv või mitte. Me peame seda ühiskonnas arutama,» ütles Sester.

Ka kuulus eelmisesse nimetamiskomiteesse Sven Pertens, keda prokuratuur süüdistas väidetavas soodustuskelmusele kaasaaitamises. Kuigi ringkonnakohus mõistis Pertensi 2018. aasta aprillis õigeks, siis krediidiasutuse seaduse järgi ei oleks ta maine puhtalt süüdistuse saamise pärast laitmatu.