Eesti lennukihooldaja tütar sihib poolemiljardilist varaportfelli

Lennukite täishooldusteenuseid ja varahaldusteenuseid pakkuv ettevõte Magnetic MRO AS ja USA alternatiivsete investeeringute haldamisega tegelev ettevõte Crestline Investments, Inc. on loonud ühisettevõtte Magnetic Leasing, mis keskendub lennunduse pikaajalisele ja lühiajalisele varade haldamisele ja rentimisele, teatas Magnetic MRO börsile.