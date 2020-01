Moemagnaat jagab Twitteri jälgijatele miljoneid dollareid

Mees teatas YouTube'is, et tegemist on täiesti tõsise sotsiaalse eksperimendiga, mis pälvib loodetavasti ka teadlaste ja ökonomistide tähelepanu.

Yusaku Maezawa, kellest saab esimene Elon Muski SpaceXiga ümber kuu lendav erareisija, on tuntud oma kulutustega kunstile ja sportautodele, kuid mõtiskleb ka rahavaba maailma teemadel.

«Baassissetulek tähendab minimaalset summat, mis pakub turvatunnet. See, mida Maezawa välja käib, on sellest täiesti erinev,» ütles Jaapani ökonomist Toshihiro Nagahama.

Kuna tal on raha ja vaba aega maksete tegemiseks, tundis moemagnaat vajadust tekitada baassissetuleku osas Jaapanis suuremat debatti.

Kodanikupalga idee on viimastel aastatel leidnud palju toetajaid seoses hirmuga, et tehnoloogia ja tehisintellekti areng kaotab palju töökohti, kuid see mure pole Jaapani konkurentsitihedal tööturul niivõrd rõhutatud, ütles Nagahama.