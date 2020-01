Riik plaanib välismaalastele maa ostmise piiranguid

Väljatöötamiskavatsuse koostajad nendivad, et praeguse seaduse tähelepanu on suunatud üksnes riigipiiri kaitsele, kuid arvestatud pole elutähtsate teenuste toimepidevuse, strateegilise infrastruktuuri toimimise, valitsusasutuste töö ja muu säärasega ehk n-ö laia pildiga.

Üks lahendust vajav probleem on siseministeeriumi hinnangul see, et praegu võivad kolmandate riikide kodanikud omandada siin kinnisvara skeemiga, kus selleks luuakse juriidiline isik Eestis või Euroopa Majanduspiirkonna riigis – näiteks võivad juriidilise isiku taga otseselt olla kolmandate riikide kodanikud või võib selle omaniku olla mõne Euroopa Majanduspiirkonna firma, mis omakorda kuulub kolmandate riikide kodanikele.