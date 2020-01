Vaht kütusehinna rekordist: saunakerisele visati leili juurde

«Hetkeks tundub küll niimoodi, et korraks visati nädalavahetusel saunakerisele leili juurde ja see esmaspäeva hommikul kajastus hinnatõusus. Esmaspäeva edenedes, päeva teises pooles nägime hindade langust. Hommikune tõus oli õhtuks nullitud,» ütles Vaht BNS-ile.

«Tänane hetkepilt näitab seda, et hinnad on stabiliseerunud ja kui nüüd rohkem piltlikult öeldes leili juurde ei visata, siis võiks olukord rahuneda, stabiliseeruda ja võib-olla isegi mõnevõrra hinnad alla tulla,» lisas Vaht.

Vaht märkis aga, et pinge on endiselt õhus. «Piisab sellest, kui keegi midagi üleliigset ütleb või ähvardab, see selgelt eskaleerib seda olukorda ja hinnad võivad uuesti tõusule pöörata. Loodame, et olukord rahuneb ja hinnad tulevad allapoole tagasi.»

Alexela juhatuse liikme sõnul näeb nädala edenedes erinevalt sellest, mis maailmaturu hind teeb, kindlasti Eesti turul langust. «Võtame kasvõi eelmise nädala näite, neljapäeval korrigeeriti kütusehindu tasemele 1,429 ja sealt tasemelt ju hinnad langesid kuni täna hommikuni tasemele 1,35 ehk Eesti kütuseturul me nägime kütusehindade langemist, samal ajal kui maailmaturul toimus äkiline hinnahüpe.»

«Kui ma nüüd vaatan nädala diislikütuse hinna liikumist, siis diislikütuse hind hetkel on samal tasemel, kus ta oli 3. jaanuaril. Enne seda, kui turg avanes, oleme me praegu samal tasemel, kus ta oli enne droonirünnakut, see on tänane diislikütuse hinnatase,» lisas Vaht.

«Ma julgen arvata, et nädalavahetusel, nagu oleme viimastel aastatel harjunud nägema, saavutavad hinnad oma madalaima taseme ja nädala alguses hindu korrigeeritakse. Pigem on küsimus see, et täna maailmaturul tõesti hinnad on allapoole tagasi tulnud ja see tase säilib, kuhu tasemele pannakse järgmisel nädalal Eesti tanklates hinnad,» märkis ta.

Vahti sõnul näitab hetke hinnapilt, et tuleval nädalal võiksid hinnad olla samal tasemel, kus nad olid eelmisel nädalal. Sinna peab aga juurde arvestama, et 1. jaanuarist on kütusetarnijatel suurem biokütusekohustus. «Täiendav biokütuse hinnamõju sel aastal saab olema veel täiendavalt 2,5 senti,» märkis ta.

Vaht juhtis tähelepanu, et peamiselt räägitakse bensiinist ja diislikütusest, mille hinnad on äärmiselt volatiilsed. «Vähe pööratakse tähelepanu sellele, et kui stabiilsed püsivad nii maailmaturul kui Eesti tanklates gaasi hinnad. Kui bensiini- ja diislihinnad liiguvad üles-alla 10 senti liitrist, siis maailmaturul on gaasihinnad väga palju kordi stabiilsemad ja seega on ka tanklahind püsinud pikalt ühel tasemel.»

Teisipäeval sündis Eestis nii uus diislikütuse hinnarekord 1,449 eurot liitri kohta, samuti jõudis endisele rekordtasemele 98-oktaanise bensiini hind, mis kerkis 1,499 euroni.