Raplamaa elanikult peteti välja üle poole miljoni euro

6. jaanuaril algatati kriminaalmenetlus, et uurida juhtumit, kus eelmise aasta novembris pakkus vene keelt kõnelev mees telefoni teel Raplamaal elavale isikule investeerimisvõimalust.

Ohvrit juhendas telefoni teel kaks inimest ning nende nõudmisel ja näpunäidete järgi kandiski ta oma raha välismaisele kontole, millele temal enam ligipääsu ei ole.

Skeemiga tekitati isikule kahju üle 500 000 euro.

Lääne ringkonnaprokuratuur alustas eile juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust karistusseadustiku kelmust käsitleva paragrahvi alusel.

Võõrastele ei tohi arvutile ligipääsu lubada

«Seoses kelmusjuhtumiga Raplamaal tahaksin rõhutada, et telefoni või e-posti teel saabuvatesse investeerimisvõimaluste pakkumistesse tuleks alati suhtuda ettevaatlikult;» kommenteeris Rapla vanemuurija Tanel Alasmaa.

«Taolisi petuskeeme on viimasel ajal Eestis kasutatud korduvalt. Üldjuhul sellistel puhkudel ei räägi inimesega ühendust võtvad teenusepakkujad eesti keelt. Tihti on inimesed, kes telefoni teel investeerimisvõimalusi pakuvad väga pealetükkivad. Mõistlik on numbrid, kust sellised kõned tulevad, ära blokeerida. Kui te ise seda teha ei oska, paluge abi, näiteks pereliikmetelt,» lisas Alasmaa.

Investeerimisplaani tuleks lähedastega arutada

Vanemuurija sõnul on kiire hõlptulu ja ulmeliste summade lubamine väga selge ohumärk. «Sel juhul on enne raha investeerimist hea mõte mõne lähedase või usaldusisikuga investeerimisplaan läbi arutada,» ütles ta.

«Mitte mingil juhul ei tohi võõrastel inimestel lubada ligipääsu teie arvutile ja pangakontole ega avaldada neile paroole. Samuti ei tohi jagada võõrastele enda dokumentide ja pangakaartide koopiaid/fotosid,» rääkis Alasmaa.

Politsei eesmärk on taolisi juhtumeid ära hoida ja parim viis selleks on inimeste teadlikkuse tõstmine. Samas on väga oluline sellistest juhtumitest politseile teada anda, isegi siis, kui inimesel on kahtlus, et ta on kelmuse ohvriks langenud.

Investeerimiskelmid on saanud kätte miljoneid

Postimees kirjutas detsembris, et eelmise aasta lõpuks olid investeerima kutsuvad kelmid Eesti inimestelt välja petnud üle 3 miljoni euro. Näiteks novembris sai politsei teate 17 uuest juhtumist, kus inimesi kutsuti investeerima või pakuti võimalust kaotatud raha tagasi saada – kelmid annavad inimestele lootust raha tagasi saada, kuid petavad neilt veel enam välja.

«Kelmidel jagub Eestis tegevust seni, kuni inimestes on usk, et telefonikõne teeb rikkaks. Selline pakkumine on muidugi ahvatlev, kuid tasub meeles pidada, et keegi raha niisama ei kingi. Selle asemel tasub alati ise uurida, mis firmaga on tegu ja veenduda, et pakkumine on päris. Julgustan inimesi kahtluste korral ka ühendust võtma otse politseiga, helistades näiteks infotelefonil 612 3000, saame anda nõu ning kui paistab, et tegemist on kelmusega, selle eest hoiatada,» ütles Tambre.

Ole tähelepanelik ja järgi järgmisi nõuandeid