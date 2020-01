Hinnatõusu hirm ajas inimesed maastureid ostma

Teine, märksa olulisem ja sisulisem põhjus peitub Euroopa Liidu keskkonna- ja kliimapoliitikas. Nimelt kehtivad 2020. aastast reeglid, mis ei luba autotootjatel enam nii saastavaid sõidukeid valmistada. Lihtsustatult öeldes: iga auto pealt, mis paiskab keskkonda rohkem kui 95 grammi CO2e kilomeetrilt, tuleb hakata tootjal maksma, ja mitte vähe. See on ka põhjus, miks investeerivad autohiiud nii jõuliselt elektrisõidukite arendamisse.

Kuna reeglid läksid sisuliselt üleöö karmimaks, tahtsid autotootjad ning arusaadavalt ka kohalikud edasimüüjad ja diilerid keskkonda rohkem saastavatest sõidukitest vana aastanumbri sees «lahti saada». See ongi põhjus, miks müüdi varasemast tunduvalt rohkem just suurema mootoriga autosid ja maastureid.

Sillat pidas tõenäoliseks, et diilerid mitte ei langetanud aasta lõpus maasturite hindu, vaid andsid suurematele klientidele mõista, et järgmisest aastast võib sama auto juba märksa kallim olla, mistap tasub kaupa teha enne uue kümnendi kukkumist. Kui palju ja mis autode hinnad tänavu karmimate keskkonnareeglite tõttu kasvavad, autoekspert ei täpsustanud. Küll aga on väga tõenäoline, et see juhtub.