Anvelt asus tööle eksministri suhtekorraldusfirmas

«Läbi on saamas kogumise aeg ning kätte on jõudnud jagamise aeg. Ja need, mida jagama hakkan, on kogemused. Ja neid ikka jagub. Parem on seda teha aga meeskonnas, kellega koos oled pidanud riiki tüürima läbi mitmete meie riigi valitsuste ning keda läbi ja lõhki usaldad. Ja see meeskond koguneb nüüdsest Powerhouse'i suhtemajja,» teatas Anvelt Facebookis.