Karm mats: Saksa autotoodang kukkus kolinal

«Autotoodangu langus tähendab, et Saksamaa on maailma autotööstuses jätkuvalt tähtsust kaotamas,» ütles Ferdinand Dudenhöffer ühendusest Center for Automotive Research.

Ta märkis, et kui 1998. aastal moodustasid Saksamaal toodetud autod 12 protsenti maailmas müüdud autodest, siis mullu moodustasid need vaid kuus protsenti.

Maailma autoturgu on kahjustanud USA kaubanduskonflikt Hiinaga. Autotootjad kurtsid mullu, et nõudluse langus on tulnud ajal, mil on vaja teha tohutuid investeeringud arendustöösse.