Circle K: Iraani konflikti asemel tõstavad kütusehindu uued seadused

«Tavapärane mootorikütuste varu on tanklates umbes viie päeva jagu ja selle perioodi vältel kanduvad jaehindadesse nii hinnatõusud kui ka -langused. Kui Iraani konflikt sai alguse 3. jaanuaril, siis on sellest sündmusest möödunud kolm päeva ja hetkel näeme tõepoolest mootorikütuste sisseostuhindade tõusu,» ütles Vahtrik.

Vahtrik leiab, et pigem mõjutavad Eesti hindu hoopis mõned uuest aastast jõustunud seadused. «Jaanuarist kehtima hakanud vedelkütuse seaduse redaktsiooni kohaselt tuleb eelmise aasta 6,4 protsendi asemel lisada energiasisalduse järgi vähemalt 10 protsenti biokütuseid – ehk nõue kasvas 1,6 korda,» möönis Vahtrik.

«Samuti mõjutab kohalikke kütusehindu 1. jaanuarist kehtima hakanud atmosfääriõhu kaitse seaduse redaktsioon, mille kohaselt tuleb CO2 emissiooni mootorikütustes baastasemega võrreldes alandada 6 protsendi võrra. Seda on võimalik saavutada kas biokütuste lisamise või statistiliste meetmete ostmisega,» lisas ta.

Need seadused erinevad Läti ja Leedu nõuetest vedelkütustele ja seeõttu on Eestile seatud nõuete täitmine keeruline ka mootorikütuseid tootvatele tehastele – see omakorda tõstab oluliselt mootorikütuste hinda Eestis meie lõunanaabritega võrreldes, selgitas Vahtrik.