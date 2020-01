Suur võit: M.V.Wool plaanib teise kalatehase avada lähipäevil

Perefirma eesotsas nõukogu esimehe Meelis Vetevooluga saatis meediale teate, et pärast eelmise aasta lõpus toimunud süvapuhastust võeti Harku tehasest 105 pinnaproovi, mis saadeti kolme erinevasse akrediteeritud laborisse testimisele. Selgus, et kõik proovid on puhtad.

«Seega oleme valmis Harku kalatehase taaskäivitamiseks kolmapäevast,» ütles Meelis Vetevool. Ettevõte ja veterinaar- ja toiduamet (VTA) sõlmisid Tallinna halduskohtu mahitusel kokkuleppe, et kui ühiselt võetud uued proovid on puhtad, kaalub VTA sulgemisotsuste ülevaatamist ja lubab tootmist jätkata. Vetevool kiitis kohtu tööd, öeldes, et kohtunike suhtumine on operatiivne ja asjalik.

VTA asejuht Olev Kalda kinnitas Postimehele, et nende aasta lõpus võetud proovid näitasid, et Harku tehases ei esinenud listeeriabakterit. «Seetõttu oleme asunud ettevõttele tehtud ettekirjutust üle vaatama,» lisas ta. Kuna see täpselt juhtub, pole veel teada.

Inimesed saavad töö tagasi

Eelmisel nädala neljapäeval alustas Vihterpalus tööd 30 inimest. Esimesed tootepartiid on juba ka kauplustesse jõudnud. Vihterpalu tehases valmivad soolaheeringas, külm- ja kuumsuitsutooted heeringast ja teistest merekaladest, samuti heeringas erinevates kastmetes ning marineeritud tooted. Lõhe- ja forellitooted valmivad ettevõtte Harku tehases.

Juhul, kui Harku tehas uuesti käima läheks, saaks tööd veel 45 inimest. See tähendab, et algselt välja hõigatud 125 koondatust saaks leiva tagasi 75 inimest. 50 inimese saatus on esialgu veel lahtine, kuna tehased töötavad esialgu vähendatud võimsusel. Juhul, kui töö taastub 100 protsendiliselt, on lootus, et töö saavad tagasi pea kõik inimesed.

Eesti ühe suurima kalatootja looja ja omanik Mati Vetevool ütles eelmisel nädalal, et ehkki aasta on alanud positiivsete uudistega, seisab suur osa tööst veel ees. Vaja on taastada suhted kauplustekettide ja kohvikute, restoranidega. Meelis Vetevool kinnitas, et usaldus on olemas ja jaeketid on positiivselt meelestatud ning ootavad perefirma kalatoodangut lettidele tagasi.