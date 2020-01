Tellijale

Nii nagu OPEC on alates eelmise sajandi kuuekümnendatest aastatest mõjutanud koordineeritud tootmismahtudega nafta ja naftasaaduste hinda, nii on odata, et kahe kakaotootja ühised jõupingutused turu mõjutamiseks kergitavad lõpptulemusena šokolaadi-, šokolaadikommide ja muude šokolaadi sisaldavate toodete hindu. Kaks riiki loodavad tõsta kakao hinda - mis praegu on umbes 2500 dollarit tonn - 400 dollari võrra.