USA sõjatööstuse aktsiad rallivad

USA sõjaväe koostööpartnerid, mis on rahaliselt võitnud pikaaegsetest sõdadest Iraagis ja Afganistanis, on Lähis-Ida pingete teravnemisel Wall Streeti suurimad võitjad, kirjutab Washington Post.

Pentagon on juba teatanud, et Lähis-Itta saadetakse täiendavalt 3500 sõdurit ning ameeriklastel on soovitatud viivitamatult Iraagist lahkuda.