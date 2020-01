Graafik ⟩ Palgad tegid kümnendiga võimsa kasvu

Pärast 2012. aastat hakkas miinimumpalk pärast majanduse kosumist kasvama jõudsamalt: aastatel 2013–2020 on töötasu alammäär suurenenud aastas keskmiselt 35-40 eurot ning tänavu tõusis see Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Tööandjate Keskliidu esindajate kokkuleppe kohaselt 584 euroni. See on eurodes mõõdetuna ka kiireim aastane kasv, 44 eurot.