Helenius: Eesti ärimeestel poleks Rootsi pankade ostmiseks raha

Siis räägime ka summadest, millega neid osta! Kohalikud tegijad kindlasti ei leia sellist raha, selles olen ma kindel. Kas pangad jäävad rootslaste omaks või otsustab üks suurest pangast Eesti või Balti ärid ära müüa – seda näitab aeg. See, et suured pangad on rootslaste omanduses, ei tähenda, et viie aasta pärast peab nii olema. Aga kes võiksid olla uued omanikud…

Olen varem öelnud, et see oleks üks lahendus, aga et riik üksi ostaks ära näiteks Swedbanki Eesti ärid, see pole võib-olla nii hea. Pigem koos teiste suurinvestoritega, aga usun, et need poleks eestlased. Kui riik ostaks märkimisväärse osa kohalikust pangast, siis usun, et selle aktsiad noteeritaks börsil ja tulevikus võiks pangast taas saada Eesti rahvaaktsia. Riik võiks kindlasti olla aktiivne, kui saab selgeks, et mõni Rootsi pank tahab oma Eesti äri ära müüa, peakski [seda] olema. Rahvusvahelisi investeerimispartnereid on võimalik leida küll.