Graafik ⟩ Tallinna korteriturg kasvas kümnendiga neli korda

Novembriga võrreldes on ruutmeetri keskmine hind tõusnud 5,3 protsenti, selgub maa-ameti andmetest.

Võrreldes 2007. aastaga, mil oli majandus- ja kinnisvarabuum, on ruutmeetri hind kasvanud 33,9 protsenti.

Viimased neli aastat on korteriga pealinnas tehtud üle 9000 tehingu ning alates 2017. aastast on see arv olnud pisut üle 9700. 2018. ja 2019. aastal ületas tehingute summa miljardi euro piiri.