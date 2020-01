Tallinna müüakse kvartalite kaupa

Müügibuumi põhjused on erinevad. «Osa tunnetab kriisieelset aega ja soovib teha exit'i enne kui midagi juhtub. Mõni otsib teist rahapaigutamise kohta, olgu see tingitud äripartneritega seotud muudatustest või isiklikest probleemidest nagu tervis,» lisas Ploompuu.

«Selle asemel, et raha niisama seisab, pannakse kuhugi likviidsesse varasse, et inflatsioon seda ei sööks. Kindlasti vaadatakse ka omakapitali tootlust, kui mõistlik see on. See on eri kinnisvara puhul erinev. Kui inimene sai nii 3–5 aastat tagasi head laenutingimused, seal võib omakapitali tootlus olla isegi 15–20 protsenti,» selgitas ta.