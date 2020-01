Hans H. Luik teenis inkassoärist krõbeda kasumi

Lisaks Eestile, kus käive oli 10,3 miljonit eurot, teenis Iiruk arvestatavat müügitulu ka Leedust, kus see oli 1,9 miljonit eurot.

Pärast bilansipäeva soetati konkureeriv inkassofirma AS Lowell Estonia, endise nimega AS Lindorff.

Julianus Inkasso OÜ on 1995. aastast tegutsev on Eesti juhtiv krediidihaldusteenuseid pakkuv ettevõte, millel on tütarfirmad Lätis ja Leedus. Klientidele pakutakse kohtueelset ning kohtulikku võlahaldusteenust.