Vene miljardär: ma pole oligarh, sest ei saanud rikkaks erastamisega

Varem on ta öelnud , et Venemaal pole enam pea ühtegi oligarhi, ehkki jätkuvalt on alles üks ettevõtja, kes sai enda äri võimudelt ning omab seda siiani.

«Ma ei talu sõna «oligarh», kuna selles nimetuses on inimese suhtes midagi halvustavat. See on just nagu öelda «kuninganna lemmik». Praegusel juhul on oligarh inimene, kes võttis endale kõik ilma maksmata. Mina pole kunagi elus olnud üks neist,» rääkis ta.