Vene naftatootmine saavutas nõukogudeaegse taseme

Idanaabri naftatootmine kasvas üheteistkümnendat aastat järjest. Kuigi Moskva on üks 2016. aasta OPECi leppe arhitektidest, pole nad tootmiskärbete elluviimises oma sõna pidanud ning seetõttu on Venemaa sattunud oma partnerite surve alla.

Bloombergi andmetel ei pidanud Venemaa kokkulepitud tootmisplaanist kinni üheksal kuul kaheteistkümnest. Vene energiaministeerium on selgitanud «ületootmist» mitmete asjaoludega, alustades karmide ilmaoludega lõpetades tehniliste probleemidega pärast Družba naftajuhtme saastumist klooriga.

Venemaa tootis mullu 560,2 miljonit tonni naftat, mida oli eelnenud aastaga võrreldes 0,8 protsenti enam, selgub energiaministeeriumi andmetest. Päevaseks toodanguks teeb see 11,25 miljonit barrelit. Võrdluseks, 1987. aastal toodeti päevas 11,41 miljonit barrelit.

Saudi Araabia energiaminister, prints Abdulaziz bin Salman on kutsunud kärpediili loominguliselt tõlgendavaid riiki kandma suuremat vastutuskoormat, kuna kuningriik piirab tootmist enim.

Venemaa on nõustunud esimeses kvartalis kärpima toodangut täiendavalt 70 000 barreli võrra 300 000 barrelile päevas, kuid idanaabri kalkulatsioonid ei hõlma mõnda naftakondensaati ja kergenaftat, mis eeldatavalt lihtsustab kärpe-eesmärkide täitmist.

Venemaa on ühtlasi seadnud kahtluse alla OPEC+ kärbete vajalikuse. Kui ministrid märtsis kohtuvad, on toodangut kärbitud juba enam kui kolm aastat, kuigi algselt pidi see piirduma kuue kuuga.