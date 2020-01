Bill Gates kutsub miljardäre tasuma rohkem makse

«Ma olen saanud oma tehtud töö eest ebaloomulikult suurt tasu, samal ajal pingutavad paljud inimesed võrdväärselt, kuid näevad toimetulemiseks vaeva,» kirjutas Gates. «Seetõttu toetan maksusüsteemi, kus enamteenivad inimesed tasuvad maksudeks suurema protsendi. Ja ma arvan, et rikkad peaksid maksma palju rohkem kui praegu ning see puudutab ka mind ja Melindat.»

64-aastase Bill Gates'i vara väärtus on Bloombergi miljardäride indeksi kohaselt 113,7 miljardit dollarit. 2010. aatsal teatasid Bill ja Melinda Gates koos Warren Buffettiga, et annetavad suure osa oma varandusest heategevuseks ning kutsusid ka teisi miljardäre sellega liituma. Seni on lubaduse andnud 204 inimest 23 riigist.

«Aga ma usun, et me saame oma süsteemi teha ausamaks ohverdamata innovatsiooni,» ütles ta. Gates lisas, et 1970ndatel, kui ta Paul Alleniga hakkas Microsofti arendama, olid mõned maksud pea poole suuremad, kuid see ei takistanud nende indu ehitada suurepärast ettevõtet.