MSC Cruises uusim ja suurim kruiisilaev Grandiosa rammis Palermos sadamakaid

videosalvestistelt on näha, et kuigi puude toimus aeglasel kiirusel, sai sadamakai kokkupõrkes märkimisväärseid purustusi.

Meraviglia Pluss klassi kuuluv kruiisilaev MSC Grandiosa

Pikkus 331 meetrit

Laius 43 meetrit

Kõrgus 65 meetrit

Tonnaaž 181 541 GT

Laeval on 19 tekki

Reisijaid võtab Grandiosa pardale 4 800 - 6 300

Meeskonna suurus on 1 704 inimest

Laev sõidab Malta lipu all, kodusadam on Valletta

Andmed: Wikipedia, Maritime Bulletin